«Свидетели Иеговы» сообщили о 269 обысках за 2018 год в домах последователей организации

За 2018 год прошло 269 обысков в домах членов запрещенной и признанной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы», об этом сообщается на сайте «Свидетели Иеговы в России».

По данным организации, больше всего обысков, 68, прошло в мае 2018 года, 51 обыск – в ноябре, 38 – в октябре. Обыски проходили, в частности, в Оренбурге, Омске, Хабаровске, Красноярске и других российских городах.

«Помимо обысков в жилищах еще, как минимум, 57 человек подверглись личному обыску (следственное действие, заключающееся в отыскании на теле обыскиваемого лица, в его одежде и обуви, а также в имеющихся при нем личных вещах предметов, имеющих значение для уголовного дела). Приведенное выше количество обысков в домах и личных обысков, вероятно, является неполным», – отмечается в сообщении.

Весной 2017 года Министерство юстиции России признало «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией, около ее 100 материалов внесли в федеральный список запрещенных публикаций. Позднее суд постановил ликвидировать организацию и около 400 ее региональных отделений, а имущество передать в собственность государства.

Представители «Свидетелей Иеговы» направили в Совет по правам человека при президенте открытое письмо в связи с задержанием последователей учения по всей России. Они считают, что преследования верующих несправедливы и что в стране против них ведется «травля».