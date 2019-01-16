«Репортеры без границ» потребовали провести международное расследование убийства журналистов в ЦАР

«Репортеры без границ» (RSF) потребовали провести независимое международное расследование убийства в Центральноафриканской республике (ЦАР) журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, об этом говорится в заявлении организации, имеющемся в распоряжении «Новой газеты».

«Следователи ЦАР и их российские коллеги не смогли пролить свет на это тройное убийство в течение почти шести месяцев с момента его совершения», — приводятся в заявлении слова Арно Фрогера, главы африканского офиса RSF. По его мнению, информация центра «Досье» «заслуживает более тщательного изучения».

«На данный момент только независимое международное расследование сможет установить, как были убиты эти три журналиста»,

— считает Фрогер.

Ранее «Новая газета» опубликовала материалы расследования центра «Досье», согласно которым Расторгуев, Джемаль и Радченко с момента прилета в ЦАР были под контролем центральноафриканского жандарма, который вместе с еще двумя африканцами и тремя европейцами был на месте убийства. Он координировал свои действия с сотрудниками структур бизнесмена Евгения Пригожина и контролировал водителя группы, утверждают расследователи.

«Досье» полагает, что водитель журналистов, Бенвеню Дувокама, являлся бывшим сотрудником и агентом местной жандармерии, однако не указывает источник этой информации. Агентство РИА Новости сообщало, что он был помещен в следственный изолятор, несмотря на статус свидетеля. По последним данным расследователей, его освободили из-под стражи. В российском Следственном комитете сообщили, что Дувокама отношения к жандармерии не имеет.

Джемаль, Расторгуев и Радченко были убиты в ЦАР на блокпосту на пути в Бамбари 30 июля. Они отправились на съемку совместного с Центром управления расследований фильма о работе частной военной компании «Вагнер».

Согласно версии СК, автомобиль журналистов остановила «группа вооруженных людей негроидной расы, говоривших по-арабски», которые потребовали отдать фото- и видеоаппаратуру. После отказа и попытки сопротивления нападавшие расстреляли россиян, водителю удалось покинуть место происшествия, считает следствие.