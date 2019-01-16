Британский парламент выразил доверие правительству

Депутаты Палаты общин Парламента Великобритании выразили доверие кабинету министров страны: за то, чтобы объявить вотум недоверия, проголосовали 306 депутатов, против — 325. Об этом сообщается на сайте Палаты общин.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после преодоления вотума недоверия сказала, что осуществит Brexit, выполнив волю британцев, отмечает ТАСС.

«Мы продолжим работать над выполнением торжественного обещания, которое мы сделали народу этой страны — воплотить в жизнь результаты референдума и покинуть ЕС», — сказала Мэй.

Голосование по вотуму доверия правительству было инициировано лидером лейбористской партии Джереми Корбином после того, как нижняя палата отклонила вариант соглашения премьер-министра страны Терезы Мэй по выходу из Европейского союза.

Напомним, 23 июня 2016 года в Великобритании прошел референдум о выходе страны из Евросоюза. Более половины его участников (почти 52%) проголосовали «за» выход. В конце марта 2017 года началась официальная процедура Brexit. Предполагается, что Великобритании понадобится около двух лет на выход из ЕС.

В соглашении упоминается о границах между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Пока и Великобритания, и Ирландия входят в Евросоюз, она существует номинально и не мешает перемещению людей и товаров. При выходе Британии из ЕС граница может возникнуть.

Предлагаемый парламентариям проект соглашения по Brexit был утвержден британским правительством 14 ноября, а затем его поддержали страны ЕС. После его обсуждений в правительстве в отставку ушли несколько несогласных министров — в том числе министр по вопросам Brexit Доминик Рааб.

Однако Мэй перенесла слушания в парламенте страны по поводу данного соглашения. Она объяснила это тем, что пункт сделки о границе с Северной Ирландией «вызывает широко распространенную и глубокую озабоченность», и соглашение бы, вероятно, отклонили.

После этого 48 однопартийцев Мэй инициировали голосование по доверию премьер-министру. Однако большинство членов парламента из фракции Консервативной партии выразили доверие ей.