Госдума отказалась от возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы

Россия в 2019 году не будет возвращаться к работе в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), а также возобновлять взносы в Совет Европы, следует из принятого Госдумой заявления «О ситуации вокруг российского участия в Парламентской Ассамблее Совета Европы».

Решение в документе объясняется тем, что в позиции ПАСЕ ничего не изменилось с тех пор, как она «грубо нарушила права Российской Федерации как члена Совета Европы», лишив ее прав голоса.

В заявлении депутаты также усомнились в легитимности решений в отношении России Европейского суда по правам человека из-за того, более половины состава его судей были избраны ПАСЕ без участия российских представителей.

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Напомним, что с 2016 года Россия не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму. В зимней сессии 2018 года российская делегация также не принимает участия.

На фоне сложностей в отношениях с Ассамблеей российская сторона — одна из основных плательщиков — приостановила уплату части взноса в бюджет Совета Европы за 2017 год до восстановления полномочий национальной делегации. Взнос России в СЕ на 2017 год должен был составить 33 млн евро. Однако выплатив первый транш в размере около 10 млн евро, Москва заявила о том, что не будет вносить оставшуюся сумму. В октябре стало известно, что новое решение относительно вклада Росиии в бюджет СЕ на 2018 будет зависеть от того, будет ли российская делегация полноценно участвовать в работе ПАСЕ.