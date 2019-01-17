Минфин США продлил срок для завершения сделок с компаниями Дерипаски до 28 января

Минфин США продлил для инвесторов срок завершения сделок с компаниями Rusal, En+ и «Евросибэнерго» российского предпринимателя Олега Дерипаски до 28 января, сообщается на сайте управления по иностранным инвестициям (OFAC) американского Минфина.

Кроме того, Демократической партии в Конгрессе США не удалось отложить снятие санкций с компаний Дерипаски, за их предложение проголосовали лишь 57 политиков, при необходимых 60. Таким образом, это позволяет Минфину США перейти к плану по снятию санкций с Rusal, En+ и «Евросибэнерго», о котором было объявлено 19 декабря.

При этом сам Дерипаска останется в санкционном списке, а его активы по-прежнему будут заблокированы. В Минфине объяснили, что санкции с компаний будут сняты из-за снижения доли владения бизнесмена в компаниях и смены в En+ совета директоров: в частности, доля Дерипаски в En+ уменьшена с 70% до 44,95%.

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Напомним, Олег Дерипаска и связанные с ним компании находятся под действием санкций Минфина США с 6 апреля. В мае бизнесмен согласился покинуть пост главы совета директоров «Русала» и снизить свою долю в En+, передав акции ВТБ.