«Левада-центр»: больше половины россиян устыдились «вечной бедности» в стране

Социологи выяснили, что у 61% россиян вызывает чувство стыда «вечная бедность и неустроенность» в России, при этом число респондентов, ответивших так, возросло на 7% за два года, сообщили в «Левада-центре». Результаты исследования опубликовало РБК.

Чувство стыда у 45% граждан страны вызывает распад СССР, и эта цифра выросла на 12 за два прошедших года, а за грубость нравов, хамство и неуважение людей друг к другу стыдятся 37% опрошенных.

Кроме того, россиянам стыдно за отставание от Запада (24%), а 9% признались — им стыдно за приход к власти президента России Владимира Путина. За два года количество респондентов, ответивших так, увеличилось на 8%, до 2015 года такого ответа не звучало.

Эксперты «Левада-центра» также рассказали, чем гордятся россияне: 87% ответили, что победой в Великой Отечественной войне, половина опрошенных заявила, что освоением космоса, а 45% выбрала поводом для гордости присоединение Крыма. Среди частых ответов также звучали русская литература и достижения науки.

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Как объясняет социолог Карина Пипия, обращение к прошлому происходит, когда недостаточно оснований для гордости в настоящем. На уровне государства, добавляет социолог, обращение к прошлому характеризуется поиском национальной идеи, а на бытовом — в наклейках на автомобили с надписями «1941–1945: можем повторить». Социолог отмечает, что национальная гордость в России сильно привязана к советским временам и ключевым достижениям того периода.

«Отсюда и стыд за то, что развалили такое государство, особенно среди старших поколений. Современной позитивной и коллективно разделяемой идеи, вокруг которой могло бы солидаризироваться фрагментированное российской общество, без обращения к прошлому и истории в настоящее время нет», — заключила эксперт.

Напомним, в конце декабря в «Левада-центре» подсчитали, что 47% россиян считают самым важным событием 2018 года открытие Крымского моста. Среди главных событий респонденты также назвали пенсионную реформу (46%) и выборы президента (37%). Россияне считают важными также проведение чемпионата мира по футболу в России (36%), пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» (34%), стрельбу в Керченском политехническом колледже (28%), конфликт в Керченском проливе и введение военного положения на Украине (25%).