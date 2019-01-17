В Амурске завели уголовное дело о клевете после появления информации о полицейских на похоронах криминального авторитета

Обновление 10:11 У друга блогера Торопцева Михаила Потапенкова утром 17 января прошли обыски по делу о клевете. У него, как рассказал «Медиазоне» координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, изъяли всю технику, а после доставили в отделение и вручили повестку о вызове на допрос 21 января.

В Хабаровском крае возбудили уголовное дело о клевете (статья 128.1 УК РФ) после того, как в интернете и СМИ появилась информация о том, что на похоронах местного криминального авторитета Юрия Зарубина, как утверждается, присутствовали сотрудники прокуратуры и полиции. Об этом заявили в региональном Следственном комитете (СК).

«В информационных сообщениях содержатся ложные сведения, порочащие честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении СК.

Видео, на котором, по утверждению автора, запечатлены похороны «криминального авторитета» Юрия Зарубина, известного как Заруба, появилось в соцсетях 8 января. Пользователи социальных сетей настаивали, что гроб несли прокурор Амурска и начальник местной полиции.

В МВД отрицают, что в похоронах участвовали сотрудники правоохранительных органов. Начальник пресс-службы местного главного управления МВД Ирина Щеголева добавила, что глава полиции по Амурскому району не был на процессии, а городской прокурор в тот день уехал в Хабаровск. Она также заверила, что инспекторы не перекрывали дороги ради похорон криминального авторитета.

В МВД также сообщили, что автор видео ранее был поставлен на учет в полиции. Когда его вызвали для беседы, он не смог объяснить, зачем опубликовал видео.

После этого блогера Виктора Торопцева, который опубликовал это видео, арестовали на 10 суток по статье 12.7.2. КоАП — «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами». Опубликовавшего видео задержали отрудники ГИБДД за якобы недействительные права, хотя, как утверждает блогер, он не получал информации о лишении прав и на суд его не вызывали.