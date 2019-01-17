Пираты потребовали выкуп за похищенных у берегов Бенина российских моряков

Похитители шестерых российских моряков, которых захватили у берегов Бенина, потребовали выкуп, сообщил РИА Новости координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Сергей Фишов.

По его словам, переговоры в таких случаях проводит компания-посредник, которая обычно находится в Англии. Она должна сбить цену и прийти к компромиссу, «исходя из общей практики».

«Это обычная деятельность. Выкуп и люди — обмен происходит одновременно практически», — сказал Фишов. Он уточнил, что сумма выкупа, время следующего контакта и где находятся моряки неизвестно.

Напомним, в начале января на судно MSC Mandy, на борту которого находились 24человека, в Гвинейском заливе у берегов Бенина напали пираты. Они захватили шесть человек и скрылись.