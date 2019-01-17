СМИ: «Победа» закрыла продажу билетов на международные рейсы из Пулково

Авиакомпания «Победа» перестала продавать билеты на международные рейсы из аэропорта Санкт-Петербурга Пулково с вылетом позднее 28 февраля, сообщила газета «Ведомости».

Источник газеты подтверждает: вылеты отменены. Таким образом, совершить перелет в Кельн, Милан и Пизу можно только через московский аэропорт, а в Тбилиси — через Ростов-на-Дону. При выборе Лондона или Стамбула, куда «Победа» летает только через Пулково, появляется сообщение о том, что все билеты начиная с марта проданы при наличии их на январь-февраль.

В авиакомпании «Ведомостям» отказались комментировать ситуацию, напомнив «о коллизии с предполетными проверками вылетающих за рубеж самолетов». Речь идет о том, что в середине января несколько рейсов авиакомпании были задержаны из-за проверок всех деактивированных и опломбированных отсеков.

После чего в «Победе» заявили, что рассматривают вопрос об отмене всех международных рейсов из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге из-за «систематического повторения задержек». «Сокращенный график обслуживания воздушных судов позволяет повысить налет и, в конечном счете, увеличить количество билетов по доступным ценами для клиентов», — объясняли в авиакомпании.

В самом аэропорту заявили, что подобными досмотрами самолетов занимается пограничная служба, и комментировать действия государственных органов не уполномочены. В комментарии ТАСС в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили, что досмотры самолетов «Победы» 14 и 15 января проводились в соответствии с законом.

Напомним, на данный момент «Победа» совершает полеты из Пулково от двух до семи раз в неделю – всего в ее расписании 27 рейсов туда-обратно в неделю.