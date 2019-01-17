ФСО предложила засекретить свои госзакупки из-за роста террористических угроз

Федеральная служба охраны (ФСО) подготовила поправку к закону о госзакупках, позволяющую им проводить торги на закрытых электронных площадках, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на документ.

В проекте поправок, размещенном на портале проектов правовых актов, говорится, что такие изменения нужны из-за «увеличения количества угроз, в том числе террористического характера, в отношении объектов государственной охраны».

В ФСО настаивают, что засекречивание госзакупок «позволит обеспечить гарантированное выполнение мер по осуществлению государственной охраны».

Напомним, в 2017 году правительство предложило засекречивать госзакупки Минобороны и ФСБ. Такая мера, по задумке кабинета министров, поможет противодействовать антироссийским санкциям. Вскоре эти предложения были приняты.