В Хакасии уволили замминистра финансов, рассказавшую о премиях вице-губернаторам и министрам

В Хакасии уволили заместителя министра финансов Галину Спиридонову, которая ранее рассказала о распоряжении нового главы республики Валентина Коновалова о премиях региональным чиновникам в размере от 200% оклада и больше, сообщает РБК.

В пресс-службе правительства республики это объяснили тем, что 26 декабря у нее истек срок контракта. При этом ряд региональных СМИ, «Пульс Хакасии» и «Новый Фокус», также сообщившие ее увольнении, связывают это именно с тем, что Спиридонова рассказала о распоряжении от 14 декабря о премиях.

Согласно документу, который опубликовал «Новый Фокус», трое заместителей главы региона и еще 11 чиновников получили 200% от оклада, а одна из заместителей, начавшая работу 12 декабря Юлия Исмагилова, помимо этого, получила другим распоряжением премию в 300% оклада.

Хакасское «Агентство информационных сообщений» оценило размер премий чиновникам в сумму от 250 тысяч до 400 тысяч, а размер обеих премий Исмагиловой в 795 тысяч рублей (318 и 477 тысяч). Пресс-служба правительства республики при этом заявляла, что эти размеры премий недостоверны: ежемесячный оклад Исмагиловой составляет 24,7 тысяч рублей, а премии являются компенсациями, поскольку та не живет в Хакасии и не имеет региональных надбавок.

Как утверждает «Пульс Хакасии», Спиридонова, обнаружив распоряжения о премиях, потребовала объяснений у первого заместителя главы республики Андрея Асочакова, поскольку всех остальных чиновников новогодних премий лишили. Тот, как рассказали источники издания, в ответ «порвал в клочья» ранее заготовленное распоряжение о назначении Спиридоновой министром экономического развития.

Напомним, Валентин Коновалов стал главой Хакасии осенью прошлого года: во втором туре выборов, состоявшемся прошел 11 ноября, за него, кандидата от КПРФ, проголосовали 57,57% избирателей (он был единственным кандидатом).

В середине января заместитель Коновалова Юлия Исмагилова заявила об обнаружении недостачи у предыдущего руководства региона на сумму около 5 миллионов рублей.