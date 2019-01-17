В Крыму прекратили дело об «экстремистских» репостах во «ВКонтакте» после декриминализации статьи 282 УК

Следственный комитет по республике Крым прекратил уголовное дело в отношении жительницы Ялты Элины Мамедовой, которую обвиняли в репостах «возбуждающих ненависть» текстов на своей странице во «ВКонтакте» (ч. 1 ст. 282 УК). Об этом следователь сообщил адвокату международного объединения «Агора» Алексею Ладину.

В постановлении следователя отмечается, что президентские поправки в ст. 282 УК «улучшают положение Мамедовой и декриминализируют вменяемое ей деяние», а уголовное дело прекращается в связи с отсутствием состава преступления. Кроме того, следователь направит письмо в Росфинмониторинг «для рассмотрения вопроса об исключении Мамедовой из перечня террористов и экстремистов».

Об уголовном деле против Мамедовой стало известно прошлым летом: 13 июня сотрудники правоохранительных органов провели обыски у нее дома и изъяли всю технику, а после ее обвинили в размещении текстов, которые якобо унижают представителей «национальной группы «русские». Ее адвокат настаивал на том, что она не сама размещала тексты, а только делала их репост.

Ранее в Крыму по аналогичным основаниям было прекращено дело против крымскотатарского активиста Исмаила Рамазанова, обвиняемого в распространении экстремистских материалов через интернет-рацию Zello. В ноябре прошлого года следователь также закрыл дело против него о приобретении и хранении боеприпасов (ст. 222 УК).

Адвокат Ладин также написал аналогичные ходатайства о прекращении дел против своих подзащитных в Крыму, обвиняемых по 282 статье УК, а после пожаловался в суд на следователя за бездействие. Затягивание отмены уголовного преследования адвокат в разговоре с «Новой» называл «игнорированием изменения федерального законодательства в Крыму».