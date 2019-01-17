В Пскове задержали координатора движения «Открытая Россия» и ее мужа по подозрению в сбыте наркотиков

Обновление 16:17 Милушкиной и ее мужу предъявили обвинение в сбыте наркотиков в особо крупном размере. На допросе она не признала вину, на 18 января назначено заседание о выборе меры пресечения.

В Пскове задержали местного координатора движения «Открытая Россия» Лию Милушкину и ее мужа Артема, активиста штаба политика Алексея Навального. Об этом «МБХ медиа» сообщила их адвокат Татьяна Мартынова.

Правоохранительные органы заподозрили их в сбыте наркотиков в особо крупном размере (ч. 4 ст. 228.1 УК). По данным издания, сейчас они находятся в районном отделе полиции.

В ноябре 2018 года Милушкина задержали, когда он ехал на организованный им митинг против полицейского произвола и коррупции. На видео, которое сняла его жена, видно, как мужчины без формы и опознавательных знаков заламывают ему руки и пытаюсть заковать его в наручники.

Милушкин рассказывал, что один из полицейских, который сидел в автомобиле в штатском, тогда пообещал ему подбросить наркотики. «Я всем скажу, чтобы тебя теперь только так принимали. И в следующий раз у тебя будет десяток граммов на кармане», — приводит «МБХ медиа» цитату полицейского со слов активиста.

В декабре Милушкин сообщал, что сотрудники уголовного розыска устроили за ним слежку в разных частях Пскова.