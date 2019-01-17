Нарышкин: британские власти уничтожают улики по делу об отравлении Скрипалей

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин обвинил британские власти в уничтожении улик по делу об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

«Это, конечно, очень грязная провокация со стороны властей Великобритании. Грязная, потому что видно, что власти постоянно заметают следы совершенного преступления, уничтожают улики. Причем начали это с первых дней и продолжают», — приводит его слова Интерфакс.

Накануне СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Европейский союз (ЕС) может внести в санкционный список Александра Петрова и Руслана Боширова, которых СМИ называют сотрудниками Главного разведывательного управления (ГРУ). Британские власти утверждают, что они причастны к отравлению Скрипалей в марте прошлого года.

Сообщалось, что данные меры были одобрены послами стран ЕС, однако окончательно решение должны утвердить министры иностранных дел на Совете по иностранным делам 21 января.

После вступления санкций в силу новым фигурантам списка будет запрещено въезжать в Евросоюз, их активы на этой территории будут заморожены. Это будет первый случай, когда ЕС примет меры в рамках нового режима санкций за производство и применение химоружия.

19 декабря Министерство финансов США внесло в санкционный список имена 18 россиян, среди которых Боширов и Петров. По версии Bellingcat и The Insider, они оба являются сотрудниками ГРУ, которые в 2014 году получили звание Героя России за военные подвиги. Их настоящие имена, как утверждают расследователи, — Александр Мишкин и Анатолий Чепига.