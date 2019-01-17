Дерипаска подал иск на 1 млн рублей к Зюганову за оскорбление личности

Бизнесмен Олег Дерипаска обратился в Тверской суд Москвы с требованием взыскать с лидера КПРФ Геннадия Зюганова 1 млн рублей, сообщил РБК представитель миллиардера.

По его словам, поводом для судебного иска стало заявление Зюганова на пленарном заседании Государственной думы 9 января о том, что бизнес Дерипаски является «аферой и преступлением». В иске указывается, что высказывание политика «носит оскорбительный характер».

«Мы расцениваем это заявление как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести репутационный ущерб как основателю компании “Русал”, так и всем сотрудникам, причастным к ее созданию и развитию», — цитирует РИА Новости представителя Дерипаски.

В свою очередь, Зюганов, комментируя иск, заявил агентству, что «судов не боится». «Это уже знаете какой по счету? Мои юристы разберутся», — сказал политик.

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Объединенная компания «Русал» — второй по величине производитель алюминия в мире, ранее включенный в санкционный список Министерства финансов США. В январе в американском ведомстве допустили снятие ограничительных мер, если Дерипаска уйдет с поста главы совета директоров компании.

Руководитель КПРФ на заседании Госдумы утверждал, что Дерипаска ради исключения из санкционного списка передал управление заводами «Русала» «западным партнерам». Зюганов заявил, что «сначала заводы украли у граждан, а теперь их отдают в подчинении англосаксам», и призвал «расследовать это преступление против стратегической политики нашей страны и всей нашей безопасности».