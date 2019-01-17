Краснодарский военный судья, сбивший студентку на пешеходном переходе, подал в отставку

Краснодарский военный судья Арсен Крикоров, сбивший 18-летнюю студентку на пешеходном переходе и попытавшийся скрыться с места происшествия, подал заявление об отставке.

«16 января 2019 года судьей Краснодарского гарнизонного военного суда Крикоровым А. В. подано заявление в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации о прекращении его полномочий», — сообщается на сайте Краснодарского гарнизонного военного суда.

Дорожно-транспортное происшествие с участие Крикорова произошло в декабре прошлого года, однако о нем стало известно только после публикации видео аварии в январе.

«Я думаю, что сейчас пропущу, если ему нужно. Он моргнул мне, я и пошла. Видать, он думал, что я успею пройти, и нажал на газ. Само собой, я не успела перейти. Я уже лежу, он вышел из машины, начал меня поднимать. Говорит: “Поднимайся, что ты цирк устраиваешь? Давай, дам денег и разойдемся”, — рассказывала девушка порталу «Юга.ру». После этого Крикоров попытался скрыться с места происшествия, но его заблокировали другие водители.

Мать потерпевшей Марина Зверева сообщала, что после произошедшего ее дочери стали поступать угрозы: «Пишет какая-то девушка “сделаю из тебя вторую Шурыгину”, “бойтесь теперь ходить”». По ее словам, она подала иск к Крикорову на 3 млн рублей.

Как утвержала женщина, судья связался с семьей только после публикации видео. Крикоров заявил готовность возместить ущерб: «Я не отрицаю, что был там и готов возместить ущерб, если что-то требуется, о чем сказал сразу. Непонятно, почему об это стало известно только сейчас, если авария была в декабре?». Он добавлял, что не был в состоянии алкогольного опьянения и что инцидент стал для него шоком.