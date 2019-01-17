КС обязал Госдуму уточнить ограничение иностранного участия в СМИ для учредителей с двумя гражданствами

Конституционный суд признал частично неконституционной норму закона об иностранном участии в СМИ, которая определяет могут ли лица с еще одним гражданством, помимо российского, владеть долей в их уставном капитале.

КС согласился с необходимостью ограничения участия иностранцев в СМИ до 20%, поскольку их влияние «может угрожать информационной безопасности государства».

При этом он указал на имеющуюся неточность: помимо понятия «учредитель СМИ» в законе также используется термин «участник СМИ», что мешает установить, кому адресован запрет. В частности, из-за этого непонятно, «может ли гражданин России, имеющий гражданство другого государства, реализовывать свои корпоративные права в пределах 20% долей уставного капитала хозяйственного общества».

Поводом к рассмотрению дела в Конституционном суде стала жалоба Евгения Финкельштейна, владеющего 49% уставного капитала ООО «Радио-Шанс».

Ссылаясь на то, что он является гражданином России и Нидерландов, суды посчитали, что он не вправе обжаловать решение собрания собственников компании, на котором лицензию на радиовещание в Санкт-Петербурге безвозмездно передали мажоритарному акционеру АО «Русское радио — Евразия» с долей 51% в капитале.

Напомним, ограничение в размере 20% на долю участия иностранных акционеров в уставном капитале российских СМИ и запрет для иностранцев выступать учредителями средств массовой информации действует в России с 2016 года.

Осенью 2018 года в Госдуму внесли законопроект об ограничении доли иностранного участия также и в новостных агрегаторах, который коснется «Яндекс.Новости», «Рамблер/новости», Новости@mail.ru и других. К настоящему времени он прошел первое чтение, представители «Яндекс.Новости» предупреждали о возможном закрытии сервиса из-за невозможности выполнить требования поправок.