Фигурантов дела об убийстве фигуриста Дениса Тена приговорили к 18 годам лишения свободы

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алма-Аты приговорил по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова к 18 годам лишения свободы в учреждении максимальной безопасности (колонии строгого режима), а Жанар Толыбаеву — к 4 годам лишения свободы, передает TengriNews.

По версии следствия, Кудайбергенов ударил фигуриста железной пряжкой ремня по лицу, а Киясов после этого достал из рюкзака нож и ударил его два раза. Толыбаеву обвинили в недонесении об убийстве и краже.

Нападавшие в суде говорили, что убийство не было спланированным, и отказывались от обвинения по статьям о разбое и умышленном убийстве, а Толыбаева утверждала, что не знала об их планах, и просила смягчить статью.

Однако мать Дениса Тена настаивала на том, что нападение было заказным и что она «с самой первой секунды не поверила в простое автоворовство». В разговоре с InformБЮРО она отмечала: следствие установило, что за день до инцидента те сняли квартиру в центре и купили нож, а в день нападения поджидали Тена у ресторана, где у того была назначена встреча, и спровоцировали его на конфликт.

Напомним, фигурист Денис Тен скончался в реанимации 19 июля от ножевого ранения. Полиция сообщала, что двое мужчин напали на него, когда пытались украсть зеркала с его машины.

Двух нападавших арестовали на следующий день, а еще через неделю стало известно об аресте Толыбаевой, личность которой следствие долгое время не раскрывало.

25-летний фигурист выиграл бронзу на Чемпионате мира-2013 и на Олимпийских играх 2014-го года в Сочи, а также завоевал золото на VII Зимних Азиатских играх и пять раз побеждал на чемпионате Казахстана в мужском одиночном катании.