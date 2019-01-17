Министр связи ДНР подал в суд на «Рамблер» за сообщение о его работе на украинские спецслужбы

Министр связи самопровозглашенной Донецкой народной республики Виктор Яценко подал в суд иск о защите чести и достоинства на группу компаний Rambler & Co и издательский дом «Аргументы недели», сообщается в карточке Симоновского суда Москвы.

Как пишет РИА Новости, Яценко требует денежной компенсации в размере 1 млн рублей, просит суд обязать «Рамблер» и «Аргументы недели» удалить порочащую честь информацию и разместить опровержение.

«Была распространена информация о якобы госизмене с моей стороны. Подобные лживые обвинения порочат мою честь и достоинство. Поэтому я вынужден был обратиться за защитой в суд. Первое заседание назначено на 24 января. Рассчитываю на победу в этом судебном процессе», — заявил Яценко.

Иск был подан в связи с размещенным на сайте «Рамблера» материалом «В ДНР заподозрили министра связи в работе на СБУ», который ранее был опубликован порталом «Аргументы недели» (на сайте издания он больше не доступен).

Интернет-издание привело комментарий неназванного бывшего сотрудника Республиканской государственной службы охраны в ДНР, по словам которого «поводом для подозрений главного донецкого связиста в связях с СБУ послужила запись переговоров первых лиц официального Донецка».