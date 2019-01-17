Банк ВТБ купил 63% акций в «Медиалогии»

Банк ВТБ приобрел 63% акций в «Медиалогии» — российской компании, которая занимается мониторингом и анализом СМИ и социальных медиа. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу банка.

Первый зампред банка Юрий Соловьев утверждает, что идея сделки — инвестиционная: «Произошедшая цифровая трансформация средств массовой информации и рост влияния социальных сетей открывают возможности для проведения в интересах компаний-владельцев брендов различных маркетинговых исследований с глубиной анализа и широтой охвата, недоступной в эпоху офлайновых СМИ».

По итогам сделки, совладельцем компании остался Сергей Мацоцкий, однако размер его акций уменьшился с 25% до 21%. Долю в 16% также получил гендиректор Александр Волков. Как пишет издание, сумма сделки не раскрывается.

«Медиалогия» была создана в 2003 году, на 75% она принадлежала группе IBS Анатолия Карачинского. Изначально «Медиалогия» создавалась для собственных нужд IBS, однако позднее из нее сделали отдельную компанию. До 2017 года она мониторила публикации в СМИ для администрации президента, однако контракт был расторгнут из-за претензий ФСБ к структуре владения компании.

На данный момент компания отслеживает 48,5 тысяч СМИ и 800 млн источников в социальных медиа. У «Медиалогии» больше 800 клиентов, для которых она ежедневно готовит более трех тысяч отчетов.

По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2016 году выручка «Медиалогии» составила 577 млн рублей, а в 2017 году она выросла до 668,5 млн рублей. «Ведомости» со ссылкой на документ компании для инвесторов пишет, что в 2017 году выручка составила 872 млн рублей, а к 2021 году компания планирует утроить ее до 1,8 млрд рублей.