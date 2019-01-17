На кандидата в мэры Челябинска завели дело о причинении вреда здоровью охраннику Томинского ГОКа

Участник конкурса на пост главы Челябинска и координатор регионального штаба Навального Борис Золотаревский стал подозреваемым по уголовному делу о причинении легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК) охраннику Томинского горнообогатительного комбината. Об этом он рассказал «Новой».

Инцидент произошел в конце июня: на месте строительства ГОКа, куда активисты приехали для записи видеообращения, их окружили охранники, которые заблокировали машину и всячески мешали съемке, толкались, били по ногам, громко шумели и кашляли.

Золотаревский рассказывал, что на их форме были нашивки с логотипом «РМК Безопасность» (комбинат возводит «Русская медная компания»). Во время потасовки один из охранников Кирилл Орлов заявил, что Золотаревский якобы причинил ему острую физическую боль в области сердца: «Это выглядело как клоунада. Затем другой его коллега картинно завалился на землю и сказал, что я его повалил. Это, конечно, не так».

16 января к нему домой пришли дознаватели МВД для вручения обязательства о явке в суд и сообщили о том, что он был объявлен в розыск. «Мне приходило письмо какое-то на электронную почту, что вообще не предусмотрено законом, а повесток каких-либо или телефонных звонков не было», — рассказал он «Новой».

Поскольку Золотаревский еще не говорили о сути обвинений, он предположил, что потерпевшим является охранник Кирилл Орлов. Позже это подтвердили «Новой» в судебном участоке №2 Сосновского района, куда Золотаревского вызвали на ознакомление с материалами дела к 12:00 18 января.

Напомним, челябинские активисты, в том числе движение «Стоп ГОК», выступают против строительства Томинского горно-обогатительного комбината «Русской медной компанией» на расстоянии 12 километров от Челябинска.

Активисты считают, что предприятие может стать источником опасных выбросов и загрязнения единственного безальтернативного источника питьевой воды для Челябинска — Шершневского водохранилища.

На социальный протест в Челябинске обратил внимание президент Владимир Путин: в ноябре прошлого года он лично позвонил Московцу и сказал, что «разделяет озабоченность» жителей Челябинска по поводу строительства Томинского ГОКа.

В декабре стало известно, что на лидера «Стоп ГОК», также объявившего о выдвижении в конкурсе на место главы Челябинска завели уголовное дело. Его обвинили в подстрекательстве к поджогу бревен у ГОКа (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 213 УК).