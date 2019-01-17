В Петербурге продлили арест фигурантам дела «Сети» Филинкову и Бояршинову

Санкт-Петербургский городской суд оставил до 22 марта под арестом фигурантов дела о «террористическом сообществе «Сеть» Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, сообщают пресс-служба судов города и «ОВД-Инфо».

До этого в Пензе до апреля оставили в СИЗО еще семерых фигурантов дела — Илью Шакурского, Армана Сагынбаева, Дмитрия Пчелинцева, Михаила Кулькова, Максима Иванкина, а также Андрея Чернова и Василия Куксова.

17 января на выездном заседании Московского окружного военного суда в Петербурге начали рассматривать дело Игоря Шишкина, который пошел на сделку со следствием. Трансляцию заседания ведет «Медиазона».

Напомним, Филинков, Бояршинов и еще девять человек являются фигурантами дела «Сети» (или «пензенское дело») и сейчас находятся под арестом по обвинению в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК), которое якобы готовило вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу.

Фигуранты дела неоднократно заявляли, что их пытали током и требовали дать признательные показания. Обвиняемые жаловались на необоснованное помещение в карцер за разговоры на прогулке или за «запрещенку».