Из Facebook и Instagram удалили более 500 связанных с Россией страниц и аккаунтов

Facebook удалил 364 страницы и учетных записи, связанных с Россией, сообщается в блоге соцсети. Все заблокированные ресурсы обвиняют в участии в «скоординированном недостоверном поведении в рамках берущей свое начало в России сети».

Администраторы и владельцы аккаунтов и страниц публиковали материалы российского новостного агентства Sputnik (владелец МИА «Россия сегодня») о протестных движениях, коррупции и анти-НАТОвских настроениях в странах Балтии, Центральной Азии, Центральной и Восточной Европе и на Кавказе.

В блоге сообщается, что были удалены 107 страниц, групп и учетных записей из Facebook и 41 аккаунт из Instagram, связанных с Россией и действующих в Украине. По данным соцсети, владельцы учетных записей представлялись украинцами и делились местными новостями на различные темы, в том числе о протестах, НАТО и состоянии здоровья в школах.

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«Мы выявили некоторые технические совпадения с деятельностью России, которую мы наблюдали во время промежуточных выборов в США, в том числе поведение имело общие характеристики с деятельностью “Агентства интернет-исследований”», — говорится в заявлении Facebook.

В ноябре руководство соцести удалило аккаунты 30 пользователей соцсети, а также еще 85 пользователей Instagram из-за подозрений в «неаутентичном поведении». Тогда служба безопаности отмечала, что не знает наверняка, велись ли эти страницы сотрудниками АИИ, которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, но все равно решили их заблокировать, чтобы защитить выборы в Конгресс США.