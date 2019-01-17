В Свердловской области прекратили дело против сбившего школьника главы города

В Свердловской области прекратили дело в отношении главы города Верхотурье Алексея Лиханова, осенью сбившего 12-летнего школьника на дороге, по статье о нарушении ПДД, повлекшем вред легкой или средней тяжести (ст. 12.24 КоАП), сообщает Znak.com.

Дело прекратили, поскольку экспертиза показала, что подросток получил телесные повреждения, не причинившие вред здоровью.

По двум другим статьям, о непредоставлении преимущества пешеходам (ст. 12.18 КоАП) и оставление места ДТП (ч. 1 ст. 12.27 КоАП), его оштрафовали на 2,5 тысячи рублей (1500 и 1о00 соответственно). При этом ТАСС со ссылкой на ГИБДД называет другую совокупную сумму штрафа — 1800 рублей.

Инцидент произошел 24 октября: глава Верхотурья на своей машине задел ребенка, который перебегал дорогу на пешеходном переходе. Пресс-секретарь управление МВД по Свердловской области Валерий Горелых говорил, что автомобиль задел школьника по касательной, и тот не получил серьезных травм.

При этом Горелых отмечал, что Лиханов не сообщил о ДТП в полицию, а просто уехал. Сам Лиханов отрицал, что скрылся с места преступления: по его словам, на записях с камер наблюдения было видно, как он остановился, выходил из машины и общался с ребенком ушел, а впоследствии и с его родителями.