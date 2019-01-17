У водонагревателей Ariston сломалось дистанционное управление из-за блокировок Роскомнадзором мессенджера Telegram

Владельцы водонагревателей Ariston пожаловались на сбой в работе мобильного приложения, которое позволяет дистанционно управлять техникой. В компании связали это с блокировками Роскомнадзора IP-адресов мессенджера Telegram. Внимание на это обратила «Медуза».

«Приложение для iOs перестало работать через два месяца и, скорее всего, после обновления. Постоянно пишет, что нагреватель офлайн, хотя на самом нагревателе подключение есть», — написал в отзывах на «Яндекс.Маркете» пользователь Михаил.

В ответе компании говорилось, что проблемы могли возникнуть из-за того, что некоторые IP-адреса Amazon, используемые Ariston, были заблокированы Роскомнадзором в рамках мер по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.

Решение о немедленной блокировке Telegram в России было принято в апреле прошлого года после того, как мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи от зашифрованной переписки пользователей.

Роскомнадзор осуществляет ограничение доступа к запрещенным ресурсам по IP-адресу. Из-за этого весной 2018 года надзорное ведомство заблокировало не мессенджер, который до сих пор продолжает работать у большинства российских пользователей, а ряд нейтральных ресурсов, в том числе относившихся к облачным сервисам Google и Amazon.