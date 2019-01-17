Признавшего вину фигуранта дела «Сети» Игоря Шишкина приговорили к 3,5 годам колонии общего режима

Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приговорил фигуранта «пензенского дела» Игоря Шишкина к 3,5 годам колонии общего режима по статье об участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК), передает пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Трансляцию заседания вела «Медиазона».

Поскольку Шишкин единственный в деле признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, заседание проходило в особом порядке. Прокурор просил приговорить его к четырем годам лишения свободы.

«Хочу заметить, что в этом сообществе я состоял не от начала до конца, а лишь короткий промежуток. <..> Как только это все выяснилось, что это действительно радикализацией какой-то попахивает, я оттуда сразу же ушел, прекратил общение со всеми этими людьми.Наивно полагал, что меня не коснется ничего, но коснулось, к сожалению.

Я уже практически год провел в тюрьме, я и тогда раскаивался, когда ушел от этих людей, и сейчас еще больше раскаиваюсь, спустя такой год»,

— заявил он в последнем слове. По словам его адвоката Дмитрия Динзе во время прений, у Шишкина «в сообществе была минимальная роль по поддержанию идей и действий» и сам он считает своей ошибкой «недонесение на данных лиц».

Напомним, Игоря Шишкина задержали по делу «Сети» в конце января 2018 года в Санкт-Петербурге, в одно время с Виктором Филинковым и Юлием Бояршиновым. До этого, в октябре 2017 года, в Пензе арестовали Дмитрия Пчелинцева, Илью Шакурского, Егора Зорина, Василия Куксова и Андрея Чернова. В июле в Пензе были арестованы еще два фигуранта — Михаил Кульков и Максим Иванкин.

По версии следствия, они участвовали в террористическом сообществе «Сеть», которое якобы готовило вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу. Задержанные в Петербурге Шишкин и Филинков якобы принимали участие в петербургском структурном подразделении «Марсово поле» («Марс») «террористического сообщества «Сеть».

Филинков неоднократно рассказывал о том, что сотрудники ФСБ его избивали и пытали электрошокером, заставляя заучивать формулировки признательных показаний, которые потом необходимо было произнести следователю.

Шишкин об избиениях сотрудниками ФСБ не заявлял, он также впоследствии подал ходатайство о досудебном соглашении о сотрудничестве со следствием.

При этом, по словам его друга, на первом заседании по избранию меры пресечения антифашист был сильно избит. Члены ОНК также жаловались в прокуратуру на его избиения: по их данным, врачи находили у него перелом нижней стенки глазницы, гематомы и ссадины, а сами они видели на его теле следы, похожие на ожоги от электрических проводов. Однако следственный комитет не стал возбуждать дело.