СМИ: две связанные с Пригожиным компании выиграли тендеры на поставку еды в московские больницы

Компания «Социальное питание “Центр”», связанная с бизнесменом Евгением Пригожиным, заключила несколько госконтрактов на организацию питания в столичные больницы на 2,8 млрд рублей в декабре 2018 года. Внимание на это обратил Daily Strorm.

Сумма контрактов варьируется от 110 млн рублей до 440 млн рублей. Услуги выигравшей компании оценивались на несколько сотен тысяч рублей дешевле, чем у других участников конкурса.

Daily Strorm обнаружил косвенную связь «Центра» с кейтеринговой компанией «Конкорд» Пригожина. На сайте одного из московских лицеев в открытом доступе было выложено письмо руководителя «Центра», в котором говорилось, что компания в качестве соисполнителя по госконтракту привлекла «Конкорд».

«Медуза» обнаружила еще не менее 10 тендеров на поставки питания в больницы, которые выиграло ООО «АВК». По информации издания, в ноябре-декабре 2018 года компания заключила контракты на сумму более 110 млн рублей. Как сообщал ранее РБК, «АВК» также связана с Пригожиным.

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В декабре СМИ сообщили, что компания Пригожина «Конкорд М» впервые с 2014 года не получила госконтракт на организацию новогоднего приема президента России. Вместо нее тендер выиграла компания «МСК». Русская служба «Би-би-си» установила, что компания косвенно связана со структурами Пригожина. В самом «Конкорде» связь с «МСК» отрицали.