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В результате пожара в петербургской типографии погибли три человека

Общество

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В результате пожара в типографии в Санкт-Петербурге погибли три человека. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах города.

Ранее Интерфакс сообщал об одном погибшем и трех пострадавших. Более 30 человек были эвакуированы.

Пожар произошел на втором и третьем этажах четырехэтажного здания ОАО «Санкт-Петербургский газетный комплекс» около 16:00. Площадь возгорания составила 100 кв. м. 

В 17:30 пресс-служба МЧС России сообщала, что пожар был локализован. На месте проводятся поисково-спасательные работы. В результате пожара обрушились перекрытия между двумя этажами на площади 60 кв. м.

 

Теги:
пожары, Санкт-Петербург, типография, ek
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