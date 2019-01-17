Прокуратура: сотрудники колонии, где сидит Цеповяз, «принимали в дар» ульи и устраивали нелегальные свидания заключенных с родственниками

Прокуратура Амурской области возбудила еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) против сотрудников исправительной колонии № 3, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз из «банды Цапков».

«Установлено, что должностные лица исправительного учреждения принимали в дар материально-технические ценностей, в том числе ульи, для использования на пасеке осужденными, что противоречит действующему законодательству», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Проверка выявила, что администрация ИК-3 устраивала свидания с заключенными, которые не фиксировались в карточках учета и личных делах. Кроме того, сотрудники колонии принимали на работу родственников заключенных: «Это привело к предоставлению осужденным льгот в виде дополнительных свиданий».

Первое уголовное дело о превышении должностных полномочий против неназванных сотрудников ИК-3 было возбуждено в ноябре 2018 года. Это произошло после того, как СМИ опубликовали фотографию Цеповяза, на которой он ест деликатесы: шашлыки, крабов и икру, а также пользуется смартфоном.

Подлинность этих фото подтвердили в управлении Федеральной службы безопасности (ФСИН) по Амурской области: в ведомстве заявили, что они были сделаны в 2015 году.

В декабре СМИ распространили видео, на котором Цеповяз отдыхает в комнате с телевизором и пользуется мобильным телефоном. Во ФСИН заявили, что оно было сделано не в его камере, а в «комнате психологической разгрузки». В том же месяце к строгой дисциплинарной ответственности привлекли начальника управления регионального ФСИН и еще нескольких сотрудников колонии.