Хакеры опубликовали около 773 млн адресов электронных почт и 21 млн паролей к ним

Хакеры выложили на облачном сервисе MEGA архив с 772,9 млн адресами электронных почт и более 21 млн паролей к ним, это самый большой массив украденных данных, когда-либо выложенных в открытый доступ, сообщил журнал Wired.

Архив под названием «Коллекция№1» состоит из 12 тыс. файлов, общий объем которых превышает 87 Гб. По словам специалиста по кибербезопасности Троя Ханта, часть адресов собрана из прежних утечек, а 140 млн адресов электронных почт до этого не выкладывались.

«Эта огромная база данных собиралась долгое время. В нее добавлялись учетные записи и пароли, в том числе российских пользователей, которые становились публичными после крупных утечек, поэтому некоторые учетные данные, вероятнее всего, уже устарели», — заявил РБК старший антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Ложкин.

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Напомним, в ноябре 2018 года хакеры похитили данные примерно 500 млн гостей отелей компании Starwood со всего мира, которая принадлежит Marriott International Inc. В пресс-службе компании рассказали, что в руках злоумышленников оказались сочетания имени, номера телефона, номера паспорта, адреса электронной почты, почтового адреса, даты рождения и пола не менее 327 млн человек.

Похищенные данные охватывают период бронирования до 10 сентября 2018 года. Впервые об атаке в Marriott узнали 18 сентября, но специалисты не смогли расшифровать сигнал, о том, что это произошла именно хакерская атака, стало понятно только 10 ноября.