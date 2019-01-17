Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в аэропорту после депортации из Таиланда

Сотрудники МВД задержали депортированных из Таиланда Анастасию Вашукевич, известную как Настя Рыбка, и Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, сообщил The Bell со ссылкой на двух знакомых задержанных.

Всего, по информации издания, в аэропорту Шереметьево задержали 10 человек. Один из задержанных утверждает, что люди с удостоверениями сотрудников МВД подошли к ним сразу после прохождения паспортного контроля.

Ранее суд в Таиланде приговорил Алекса Лесли, Настю Рыбку и еще шестерых обвиняемых по делу о нелегальном секс-тренинге в стране к условным срокам. После того, как они признали вину, их приговорили также к реальному заключению, которое равно уже отбытому сроку, составившему 9 месяцев нахождения в следственной тюрьме. Суд также решил депортировать обвиняемых в Россию, а Рыбку в Беларусь.

Настя Рыбка попала в поле зрения СМИ после того, как Фонд по борьбе к коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о бизнесмене Олеге Дерипаске, основанное на инстаграме Насти Рыбки и ее книге «Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха». В расследовании утверждалось, что бывший вице-премьер Сергей Приходько и бизнесмен Дерипаска проводили переговоры на яхте предпринимателя у берегов Норвегии.

В июле прошлого года Дерипаска отсудил у Насти Рыбки и Алекса Лесли по 500 тысяч рублей в качестве компенсации за раскрытие информации о его частной жизни: те в соцсетях опубликовали фотографии с бизнесменов, а также аудиозаписи его разговоров.