В «Нафтогазе» заявили об аресте имущества «Газпрома» в Европе

Суд арестовал активы «Газпрома» в Швейцарии и Великобритании по запросу «Нафтогаза». Об этом глава украинской компании Андрей Коболев заявил журналу «Новое время страны».

«У «Газпрома» за рубежом имущества на десятки миллиардов долларов. Мы уже арестовали его на сумму, превышающую объем долга «Газпрома» перед нами», — сказал Коболев (цитата по УНИАН).

При этом глава «Нафтогаза» не стал назвал точную сумму арестованных активов, добавив, что юридические процессы инициированы в шести юрисдикциях. Руководитель украинской компании отметил, что в скором времени пройдут слушания по их принудительной продаже.

По словам Коболева, другим способом взыскания с российской компании является списание избыточных средств, которые российская компания переводила за транзит. Руководитель «Нафтогаза» уверен, что получить всю сумму украинская компания сможет где-то в течение года.

Напомним, в феврале 2018 года Арбитраж Торговой палаты Стокгольма постановил взыскать с «Газпрома» 2,56 миллиардов долларов в пользу «Нафтогаза» за недопоставку газа по транзитному договору (4,63 миллиарда долларов, из которых вычли долг Украины в 2,1 миллиарда за поставленный газ).