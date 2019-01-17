В Москве арестовали экс-гендиректора компании-производителя водки «Пять озер»

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего гендиректора Алкогольной сибирской группы (АСГ) Игоря Савельева, компания которого выпускает водку «Пять озер» и «Хаски», сообщил ТАСС.

Савельева обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (159 УК РФ). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Адвокат Савельева рассказал, что дело связано с деофшоризацией ООО «Руско», во время которой, как считает следствие, и было совершенно мошенничество на 215,5 млн рублей. По словам стороны защиты, ущерб не подтверждается материалами дела, а причастность бизнесмена к мошенничеству отсутствует.

При этом прокуратура настаивала, чтобы Савельеву в качестве меры пресечения избрали запрет на определенные действия.

Напомним, о задержании Савельева сообщалось 16 января. О юизнесмене известно, что он работал гендиректором американской Wrigley, председателем совета директоров ГК «Наш хлеб» и «Акваника», в 2013-м перешел на должность гендиректора комбината «Русагро». АСГ Савельев возглавил в 2015 году.