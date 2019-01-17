Трамп объявил о планах разместить на Аляске 20 новых станций перехвата ракет

США намерены разместить дополнительно 20 станций перехвата ракет на военной базе Форт-Грили на Аляске, увеличив их количество до 64, сообщил ТАСС со ссылкой на выступление американского президента Дональд Трамп в Пентагоне.

«В прошлом США не хватало всеобъемлющей стратегии ПРО, которая бы покрывала не только баллистические ракеты. В соответствии с нашим планом это изменится: США изменят свою стратегию таким образом, чтобы быть в состоянии защищаться в том числе от крылатых и гиперзвуковых ракет», — добавил Трамп.

Все эти положения прописаны в новой Стратегии дальнейшего развития американской системы ПРО, с которой президент США и выступал в Пентагоне. В ней говорится, что главными соперниками Вашингтона являются КНДР, Россия, Китай и Иран.

Москва вызывает опасение, потому что считает США и НАТО главными угрозами на пути своих «ревизионистских геополитических амбиций», а также потому что «регулярно проводит испытания», на которых отрабатывает сценарий ядерной атаки против США, заявили в Пентагоне.

Президент США также выступил за активизацию поставок американских систем ПРО союзникам и партнерам Вашингтона. «Мы хотим, чтобы они были способны защищаться. И они готовы платить за прекраснейшие ракеты в мире», — сказал американский лидер.