Тереза Мэй отказалась ехать на экономический форум в Давос

Премьер-министр Великобритании не поедет на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, сообщила агентству Bloomberg пресс-секретарь Мэй Элисон Доннелли.

По словам пресс-секретаря, поездку пришлось отменить из-за необходимости вести переговоры по Brexit.

Ранее от поездки на ВЭФ отказался президент Франции Эмманюэль Макрон. Глава Франции сослался на плотный график и планы принять участие в национальных дебатах, посвященным вопросам, связанным с протестом «желтых жилетов».

Президент США Дональд Трамп решил отменить визит на форум в Давосе из-за «непримиримости демократов по вопросу о безопасности границ и большого значения безопасности» для американской нации.

В то же время российские бизнесмены Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин поедут на ВЭФ), несмотря на ограничения со стороны организаторов.