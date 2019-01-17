США назвали условие для сохранения договора о РСМД

Для сохранения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россия должна уничтожить ракету 9М729, заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон газете «Коммерсант».

«Если нам просто дадут посмотреть на ракету в статике, это ничего не скажет нам о ее дальности. Демонстративные запуски под контролем российских военных тоже ничего не скажут о реальном потенциале ракеты. Они (российская сторона — прим.ред.) действительно предложили нам то, что назвали «мерами транспарентности», но ни одна из этих мер непроверяема. А договоренности в сфере контроля над вооружениями должны быть проверяемы», — сказала Томпсон.

По ее словам, Вашингтон показал Москве разведданные, из которых следует, «когда какие системы испытывались и на какую дальность», эти же данные были продемонстрированы союзникам США по НАТО.

«Могу лишь еще раз сказать: мы предоставили российским техническим экспертам достаточно информации, и тем не менее они отрицают, что такие испытания имели место», — заявила собеседница «Коммерсанта».

Ранее Госдепартамент назвал разочаровывающими итоги переговоров с Россией по ДРСМД. Замглавы российского МИД Сергей Рябков констатировал, что «продвижения» по теме ДРСМД нет, а требования американской стороны не содержат конкретики и не позволяют рассчитывать на сближение подходов.

Напомним, в октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении страны выйти из ДРСМД, потому что, по его словам, Россия нарушала договор «в течение многих лет». Москва обвинения в нарушении договора отвергла. Они связаны с ракетой 9М729.

О ней рассказывал секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в интервью «Российской газете». «Нарушения они связывают с якобы проводимыми Россией испытаниями ракеты с дальностью полета более 500 километров. Они имеют в виду нашу модернизированную ракету 9М729 с улучшенными характеристиками, дальность которой при испытаниях не превысила 476 километров, о чем американская сторона была проинформирована и могла убедиться», — сказал Патрушев, напомнив о том, что допустимая дальность ракет по договору — 500 км.

ДРСМД был подписан США и СССР 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Согласно документу, обе страны обязались за три года уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000–5500 км) и меньшей (500-1000 км) дальности, а также не иметь таких ракет в будущем.