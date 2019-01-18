SITE Intelligence Group: ИГ взяло ответственность за взрывы в Магнитогорске

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрывы в жилом доме и в маршрутном такси в Магнитогорске 31 декабря 2018 и 1 января 2019 г. Об этом со ссылкой на арабскую газету Al Naba сообщила организация SITE Intelligence Group, которая занимается отслеживанием активности террористических организаций.

По сообщениям ряда СМИ, в статье Al Naba говорится, что террористы из ИГ сумели заложить взрывчатку в доме на Карла Маркса, 164, и привести ее в действие. Свое трехнедельное молчание после взрывов террористы объяснили соображениями безопасности «участников операции».

Взрывы в жилом доме на проспекте Карла Маркса и в маршрутной «Газели» в Магнитогорске прогремели 31 декабря и 1 января. Взрыв в жилом доме в Магнитогорске унес жизни 39 человек. При взрыве в маршрутке погибли трое.

Основной версией следствия в обоих случаях, на данный момент, является взрыв газа. В то же время издания Znak.com и 74.ру в ночь на 2 января со ссылкой на собственные источники сообщили, что причиной взрывов мог быть теракт. При этом 4 января Следственный комитет заявил, что на месте взрыва в жилом доме следов взрывчатых веществ не обнаружено.