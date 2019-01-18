Суд списал долг в 9 млрд рублей с населения Чечни из-за возможных уличных протестов

Заводской районный суд Грозного по просьбе прокуратуры обязал ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» списать долг за газ в размере 9 млрд рублей с жителей Чечни, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«При этом действия ответчика по массовому предъявлению требований об оплате задолженности, которая фактически является безнадежной к взысканию, создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения», — объяснили свое требование в региональной прокуратуре.

В сообщении утверждается, что «Газпром межрегионгаз Грозный» «незаконно бездействовал» и не взыскивал долги с населения: компания не подготовила необходимые документы. Сам долг в прокуратуре назвали «безнадежным к взысканию».

Об острой проблеме с погашением задолженностей за газ и электричество у населения заявлял в своем Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. По его мнению, за это недостаточно «определенным категориям граждан» отключать электричество, так как это не даст желаемого эффекта.