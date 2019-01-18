Трамп передумал посылать делегацию США на форум в Давос

Президент США Дональд Трамп решил отменить поездку американской делегации на ​Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, рассказала CNBC News представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Из-за того, что 800 тыс. американских трудящихся не получают зарплату, президент Трамп отменил поездку своей делегации на Всемирный экономический форум в Давосе», — объяснила Сандерс.

Из-за шатдауна Трамп отложил официальные зарубежные визиты спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Брюссель, Египет и Афганистан, американский президент также запретил ей пользоваться военными самолетами.

На ВЭФ должны были полететь министр финансов Стивен Мнучин, госсекретарь Майк Помпео, министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и замруководителя аппарата Белого дома по координации политики Крис Лидделл.

Сам Трамп решил отменить свой визит на форум из-за «непримиримости демократов по вопросу о безопасности границ и большого значения безопасности» для американской нации.

Ранее от поездки в Швейцарию отказалась премьер-министр Великобритании из-за необходимости вести переговоры по Brexit и президент Франции Эмманюэль Макрон, который сослался на плотный график и планы принять участие в национальных дебатах.