Следователи завели уголовное дело из-за поставок гнилой картошки для Росгвардии в Чечне

Замкомандира спецназа «Авангард» Росгвардии полковник Олег Кондратьев стал фигурантом уголовного дела из-за поставок гнилой картошки от компании «Мясокомбинат «Дружба Народов» для дислоцированной в Грозном 46-й бригады, сообщило РБК.

По версии следствия, Кондратьев превысил свои полномочия (статья 286 УК РФ) тем, что отдал приказ о приемке 30 тонн картофеля, зная при этом, что продукты не соответствуют ГОСТ. Следователи настаивают, что из-за таких действий полковника сгнили 19 тонн картофеля, закупленного по цене 42,65 рублей за килограмм, что принесло государству ущерб на более 800 тысяч рублей.

В пресс-службе Росгвардии РБК заявили, что представители ведомства сами обратились в военную прокуратуру после проведения внутренней проверки, во время которой обнаружились нарушения со стороны замкомандира спецназа «Авангард». Его отстранили от службы, добавили в Росгвардии.

Напомним, в августе Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального выпустил расследование о поставках продукции для Росгвардии. В нем утверждалось, что после того как в декабре 2017 года распоряжением правительства единственным поставщиком продуктов для службы стал мясокомбинат «Дружба народов», закупочные цены выросли в несколько раз.

После этого расследования глава Росгвардии Виктор Золотов записалвидеообращение, в котором обвинил Навального в «скудоумии» и вызвал оппозиционера на дуэль, «пообещав сделать из него отбивную». В ответ политик предложил чиновнику провести теледебаты. Ни «дуэль», ни дебаты пока так и не состоялись.

После этого РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФАС возбудила дело против «Дружбы народов» по инициативе Федеральной службы безопасности (ФСБ). В статье говорилось, что мясокомбинат «незаконно завысили цену на продукцию, фактически выступив в качестве торгового посредника».

В Росгвардии посчитали, что публикация «изобилует грубыми неточностями» и что в ней искажаются и умалчиваются важные сведения. Ведомство обвинило журналистов в «давлении и вбросах лживой информации» и объявило о планах подать на РБК в суд.