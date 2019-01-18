На Дальнем Востоке столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34

Обновлено В Минобороны подтвердили столкновение двух СУ-34 при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря. По информации источника Интерфакса, один самолет упал, а второй смог сесть с отказавшим двигателем.

В небе над Дальним Востоком в районе Комсомольска-на-Амуре произошло столкновение двух истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщил источник ТАСС.

«Экипаж одного самолета катапультировался. О судьбе обоих экипажей пока ничего неизвестно», — заявил собеседник агентства.

При этом источник РИА Новости утверждает, что СУ-34 упал в море в Татарском проливе между Хабаровским краем и Сахалином, а с радаров исчез только один самолет. По информации агентства, экипаж второго СУ-34, летевшего рядом, видел два купола парашютов, раскрывшихся после катапультирования.

«Проверяется версия о том, что пилоты могли не рассчитать безопасное расстояние между двумя машинами, либо технически произошла нештатная ситуация и два самолета, предположительно, могли столкнуться», — отметил собеседник Интерфакса.