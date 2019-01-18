СК призвал не доверять сообщению «Исламского государства» о взрывах в Магнитогорске

В Следственном комитете (СК) призвали не доверять информации о том, что запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» устроила теракт в Магнитогорске, сообщается в пресс-релизе СК.

«С самого начала следствие отрабатывает все возможные версии трагедии. На сегодняшний день приоритетной остается версия взрыва бытового газа. Подчеркну, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено», — говорится в сообщении.

В СК отметили, что террористические организации приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира.

Ранее организация SITE Intelligence Group, которая занимается отслеживанием активности террористических организаций, со ссылкой на арабскую газету Al Naba сообщила, что ИГ взяло ответственность за взрывы в жилом доме и в маршрутном такси в Магнитогорске.

Напомним, взрывы в жилом доме на проспекте Карла Маркса и в маршрутной «Газели» в Магнитогорске прогремели 31 декабря и 1 января. Один унес жизни 39 человек, а при взрыве в маршрутке погибли трое.

Издания Znak.com и 74.ру в ночь на 2 января со ссылкой на собственные источники сообщили, что причиной взрывов мог быть теракт. При этом 4 января Следственный комитет заявил, что на месте взрыва в жилом доме следов взрывчатых веществ не обнаружено.