Масса космического мусора на орбите Земли составила около 7 тысяч тонн

Масса мусора, который летает по орбите Земли, равянется более 7 тыс. тонн, сообщил Интерфакс со ссылкой на тезисы статьи, подготовленной сотрудниками Московского государственного технического университета имени Н.Э.Баумана.

«Лидером по количеству космического мусора являются США, на втором месте - Россия, а на третьем - Китай. На эти страны приходится 93% космического мусора. Ежегодно его общий объем увеличивается на четыре процента», — приводит агентство цитату из публикации.

В статье авторы объясняют, что больше всего космического мусора образуется из-за разрушения и столкновения орбитальных аппаратов, также орбиту засоряют отработанные ступени, разгонные блоки ракет-носителей и недействующие спутники.

«По данным на 2017 год на околоземной орбите находится около 18 тысяч объектов размером более 10 сантиметров, в том числе 1200 спутников, 750 тысяч "летающих пуль" (размер каждой "пули" около сантиметра) и около 150 миллионов совсем мелких фрагментов, размер которых менее миллиметра», — утверждается в научных тезисах.

Эксперты напомнили, что в околоземном пространстве обломки тормозятся, падают, а потом сгорают в атмосфере. На геостационарной орбите космический мусор может крутиться вечно.