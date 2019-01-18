«Коммерсант»: нефтяные компании пожаловались в Совет безопасности на Росгвардию

Руководители нефтяных компаний обратились в Совет безопасности с жалобой на Росгвардию, которая, по их мнению, выдает слишком много предписаний по поводу охраны предприятий, сообщила газета «Коммерсант».

По информации газеты, представители компаний недовольны тем, что ведомство по сути «лишает их права выбирать охрану». Другой источник «Коммерсанта» предполагает, что действия Росгвардии могут привести к повышению цен и монополизации услуг.

Письмо, в частности, подписали глава «Лукойла» Вагит Алекперов, гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков, председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов и глава «Татнефти» Наиль Маганов.

При этом в самой Росгвардии назвали эти заявления «надуманными». «У нас конструктивный диалог со всеми участниками рынка. Если бы проблема существовала, она могла быть в том числе поднята представителями ЧОПов на экспертном совете», — заявил Грибакин.

Он также не подтверждает информацию о том, что ведомство увеличило количество предписаний, но признает, что услуги Росгвардии стоят дороже ЧОПов «за счет лучшей подготовки, оснащения и высокого профессионализма».