В Краснодаре завели административное дело на детского хирурга после публикации видео о нехватке школ

В Краснодаре на детского хирурга и координатора регионального отделения «Открытой России» Яну Антонову завели административное дело по статье 20.33 КоАП (осуществление деятельности нежелательной организации). Об этом она сообщила на своей странице в фейсбуке.

По ее словам, поводом для возбуждения дела стала публикация видео с символикой «Открытой России», в котором рассказывается о нехватке школ в Краснодаре.

Авторы ролика обращаются к депутатам Государственной думы с просьбой выделить средства на строительство в Краснодаре десяти школ из федерального бюджета.

«Ради строительства школ в Краснодаре не грех и административный штраф получить! Дело это благое. Прошу общественные и политические организации Краснодара, даже и не разделяющие мои политические взгляды, поддержать эту инициативу», — написала Антонова.

В апреле прошлого года Генеральная прокуратура признала нежелательными связанные с бизнесменом Михаилом Ходорковским британские организации Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). В российском движении «Открытая Россия» отмечают, что не имеют отношения к этим структурам.