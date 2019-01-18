Депутаты предложили продавать алкоголь и сигареты только в специализированных магазинах

В Госдуме разработали проект закона, по которому продажа алкоголя и табачной продукции будет осуществляться только в специализированных магазинах, сообщил телеканал Russia Today, в распоряжении которого есть этот документ.

«До тех пор, пока алкоголь массово представлен во всех магазинах, полки со спиртным будут провоцировать молодёжь на потребление алкогольной продукции. Если дети до 18 лет не будут видеть эти витрины с алкоголем, то у них в десятки раз снизится интерес к нему», — объяснил необходимость этого законопроекта его автор депутат от партии ЛДПР Андрей Свинцов.

Он добавил, что вход в специализированные магазины будет разрешен только тем, кто достиг 18-ти лет. В ночное время такие магазины работать не будут, поскольку продавать только табачную продукцию станет нерентабельно. Кроме того, из продуктовых магазинов, согласно документу, должна исчезнуть продажа сопутствующих табаку товаров, например, зажигалок.

Напомним, в декабре 2018 года в Минздраве объявили о начале подготовки законопроекта о запрете на продажу крепкого алкоголя лицам до 21 года.

В министерстве привели статистику, согласно которой в результате воздействия алкоголя на организм в мире ежегодно умирают около 3,3 млн человек (и это 5,3% от общего числа смертей), при этом 13,5% смертей в возрасте 20–39 лет происходят из распития алкогольных напитков.