С трех активистов «Артподготовки» сняли обвинение в участии в террористическом сообществе

С трех участников движения «Артподготовка» (признано экстремистским и запрещено в России) — Олега Дмитриева, Олега Иванова и Сергея Озерова — сняли обвинение в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК), сообщает ТАСС.

По словам прокурора, в ходе следствия было установлено, что активисты «не имели устойчивых контактов», поэтому прокуратура отказывается от части обвинения.

При этом ведомство по-прежнему считает их виновными в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК (приготовление к совершению террористического акта). Подсудимые свою вину отрицают.

Активисты из Альметьевска Дмитриев, Иванов и Озеров были задержаны в Москве 2 ноября 2017 года накануне «революции» 5 ноября, анонсированной лидером «Артподготовки» Вячеславом Мальцевым.

Как пишет «Медиазона», при обысках у обвиняемых нашли 13 бутылок с зажигательной смесью, три канистры с горюче-смазочными материалами и устройство для изготовления «коктейлей Молотова». Активистка Инна Холодцова сообщала, что их пытали током.

«Артподготовку» признали экстремистской и запрещенной в России в октябре 2017 года. Лидера движения Вячеслава Мальцева заочно арестовали по обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК). В ноябре 2018 года Франция предоставила ему политическое убежище.