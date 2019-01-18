На Красной площади задержали рабочего уральского завода, который требовал повысить зарплаты

Рабочий завода «Форэс» из города Сухой Лог Свердловской области Рустам Корелин задержан во время одиночного пикета на Красной площади в Москве.

Корелин стоял в каске и с плакатом: «Я работаю шихтовщиком на вредном производстве в г. Сухой Лог. Моя зарплата — всего 25 тысяч рублей. Москвичи, это несправедливо!!!»

Рустам Корелин. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Акция продлилась около десяти минут. Полицейские попросили его пройти в ОВД «Китай-город», Корелин подчинился.

В Москву Корелин прилетел накануне утром после ночной смены на заводе. В четверг, 17 января, рабочий пикетировал Дом правительства.

Помимо повышения зарплат, Корелин и другие участники инициативной группы рабочих на заводе «Форэс», которые снарядили Корелина в Москву, требуют разрешить им создать независимый профсоюз, ввести на предприятии так называемые вредные списки (позволяют раньше выходить на пенсию) и доплачивать за вредные условия работы. По словам Корелина, на активистов давит руководство завода.

Завод «Форэс» выпускает пропант — гранулы, которые закачивают в нефтяные скважины для расклинивания пластов и более эффективной добычи.

Подробнее об акции Рустама Корелина — в ближайшее время на сайте «Новой газеты».