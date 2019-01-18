На Красной площади задержали рабочего уральского завода, который требовал повысить зарплаты
Никита Гиринкорреспондент
Рабочий завода «Форэс» из города Сухой Лог Свердловской области Рустам Корелин задержан во время одиночного пикета на Красной площади в Москве.
Корелин стоял в каске и с плакатом: «Я работаю шихтовщиком на вредном производстве в г. Сухой Лог. Моя зарплата — всего 25 тысяч рублей. Москвичи, это несправедливо!!!»
Акция продлилась около десяти минут. Полицейские попросили его пройти в ОВД «Китай-город», Корелин подчинился.
В Москву Корелин прилетел накануне утром после ночной смены на заводе. В четверг, 17 января, рабочий пикетировал Дом правительства.
Помимо повышения зарплат, Корелин и другие участники инициативной группы рабочих на заводе «Форэс», которые снарядили Корелина в Москву, требуют разрешить им создать независимый профсоюз, ввести на предприятии так называемые вредные списки (позволяют раньше выходить на пенсию) и доплачивать за вредные условия работы. По словам Корелина, на активистов давит руководство завода.
Завод «Форэс» выпускает пропант — гранулы, которые закачивают в нефтяные скважины для расклинивания пластов и более эффективной добычи.
Подробнее об акции Рустама Корелина — в ближайшее время на сайте «Новой газеты».