В Пскове арестовали активиста штаба Навального по делу о сбыте амфетамина. Его жену отправили под домашний арест

обновление Псковского координатора «Открытой России» Лию Милушкину отправили под домашний арест до 15 марта, сообщает «МБХ медиа». Ей запретили покидать жилье без письменного разрешения, пользоваться средствами связи и интернетом. По версии следствия, 16 января она купила у неустановленных лиц 4,69 грамма амфетамина и хранила его в бане. После этого в рамках контрольной закупки к ней пришел покупатель под псевдонимом «Оля». Стоимость покупки якобы составила 2000 рублей.

В Пскове арестовали до 15 марта Артема Милушкина, активиста местного штаба политика Алексея Навального, по делу о сбыте наркотиков в крупном размере (ч. 4 ст. 228.1 УК), сообщает «МБХ медиа».

На суде следователь заявил, что 14 января Милушкин купил 2,19 грамма амфетамина и хранил его у себя.

По словам главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина, который вел трансляцию заседания суда, управление по контролю за оборотом наркотиков провело контрольную закупку.

Следователь утверждал, что Милушкин якобы сбыл приобретенный ранее амфетамин покупателю под псевдонимом «Денис», стоимость покупки составила 1000 рублей. Свидетель заявил, что неоднократно покупал амфетамин у активиста и его жены.

Сам Милушкин свою вину не признал и назвал дело «заказным и политическим»: «Я не считаю себя виновным, наркотики не продавал. Я организовывал митинг, и мне обещали подкинуть наркотики».

Артема Милушкина и его жену Лию, координатора движения «Открытая Росссия», задержали 17 января. Супруги объявили голодовку и заявили, что их задержание является «политической травлей и запугиванием», а подброшенные наркотики — «провокацией».

В ноябре 2018 года Милушкина задержали, когда он ехал на организованный им митинг против полицейского произвола и коррупции. Активист рассказывал, что один из полицейских, который сидел в автомобиле в штатском, пообещал подбросить ему наркотики. В декабре Милушкин сообщал, что сотрудники уголовного розыска устроили за ним слежку в разных частях Пскова.