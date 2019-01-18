МВФ назвал «значимым риском» налоговый маневр России для экономики Беларуси

Реализация налогового маневра России является «значимым риском» для белорусской экономики и может оказать негативное влияние на ее темпы роста, сообщили в Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ).

В МВФ заявили, что если Минску удастся договориться с Москвой тогда среднесрочный экономический рост в стране составит 2%. При этом, как констатируют в МВФ, экономический рост в первые три квартала 2018 года достиг 3,7%.

«Если компенсация окажется далеко не полной (это основной риск для экономики Беларуси, существующий на данном этапе), среднесрочный рост может быть существенно меньше 2 процентов, а дефициты бюджета и счета текущих операций превысят указанные выше прогнозируемые значения», — объяснили эксперты.

Напомним, налоговый маневр в России предполагает обнуление экспортных пошлин до 2024 года, а также повышение внутреннего налогообложения. Это приведет к росту цен на нефть для Беларуси.

В белорусском Минфине подсчитали, что потери экономики могут составить до 10 млрд долларов. В связи с этим Минск настаивает на том, чтобы Москва компенсировала убытки стране, однако, как заявлял премьер-министр России Дмитрий Медведев, «мы никогда не обещали компенсировать неполученные доходы других стран».